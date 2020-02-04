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رياضة

الدوري الفرنسي .. موناكو يهزم أنجيه بهدف دون رد .. وليل يعبر رين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
هزم فريق موناكو نظيره أنجية، بهدف دون رد، من المباراة التي أقيمت على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدورى الفرنسى.

سجل ستيفان يوفيتيتش هدف فريق موناكو الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 18 من عمر الشوط الأول.

ورفع موناكو رصيده إلى 32 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب للدوري متجاوزا بفارق نقطتين أنجيه ذاته، وبانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.

وفي مباراة أخرى، هزم فريق ليل ضيفه رين بهدف دون رد ضمن منافسات نفس الجولة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "بيار موروا".

سجل لويك ريِمي هدف التقدم لفريق ليل مبكرًا، وذلك بعد أربع دقائق فقط من بداية الشوط الأول.

ويحتل فريق ليل المركز الرابع برصيد 37، بينما يحتل فريق رين المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
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