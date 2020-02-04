حفيد أول محامية في مصر: تجربة جدتي كانت صعبة ومكتبها مفتوح حتى الآن

قال محمد إسماعيل حفيد أول محامية في مصر، إن جدته تخرجت في كلية الحقوق عام 1939 وبدأت نشاط المحاماة.
وأضاف محمد إسماعيل في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "في هذه الوقت كانت مهنة المحاماة حِكرا فقط على الرجال وليس السيدات ولكن جدتي قررت دخول تلك المهنة".
وتابع محمد إسماعيل "فكرة إعطاء أي مواطن توكيل إلى محامية في الأربعينيات كان أمرا في غاية الصعوبة".
وأكمل محمد إسماعيل "تجربة جدتي كانت صعبة للغاية ودخلت عالم المحاماة والذي كان يسيطر عليه الرجال بشكل كبير".
ولفت محمد إسماعيل إلى أن "مكتب المحاماة الخاص بجدتي مازال مفتوحا حتى الآن، وعمل معها والدي في المكتب وتمرنت في مكتبها لمدة عامين".