حفيد أول محامية في مصر: تجربة جدتي كانت صعبة ومكتبها مفتوح حتى الآن

قال محمد إسماعيل حفيد أول محامية في مصر ، إن جدته تخرجت في كلية الحقوق عام 1939 وبدأت نشاط المحاماة.





وأضاف محمد إسماعيل في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، " في هذه الوقت كانت مهنة المحاماة حِكرا فقط على الرجال وليس السيدات ولكن جدتي قررت دخول تلك المهنة".





وتابع محمد إسماعيل " فكرة إعطاء أي مواطن توكيل إلى محامية في الأربعينيات كان أمرا في غاية الصعوبة".





وأكمل محمد إسماعيل " تجربة جدتي كانت صعبة للغاية ودخلت عالم المحاماة والذي كان يسيطر عليه الرجال بشكل كبير".



