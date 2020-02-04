أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن بأسيوط تجتمع بتشكيلها الجديد

عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية برئاسة هاني سلطان اجتماعها التنظيمي الأول لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة وذلك طبقا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط .

وعرض هاني سلطان رئيس الأمانة بأسيوط خلال الاجتماع مهام أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية على أعضاء الأمانة من مراكز محافظة أسيوط بما فيها من تكليفات تبني القوافل المجتمعية الصحية والبيئة والاقتصادية وتبني قضايا مشكلات المجتمع الأسيوطي وتنفيذ تكليفات الأمانه العامة .

ولفت "سلطان" إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات دورية مع المعنيين بقضايا المجتمع الأسيوطي وعرض المعوقات والمشكلات المجتمعية للعمل على حلها بما يخدم المجتمع.

من جانبه قال محمود نفادى أمين التنظيم إن الاجتماع ناقش تقديم مقترحات فيما يتعلق بكافة المجالات فيما يتعلق بعمل الأمانة مرحبا بأي اقتراحات أو استراتيجيات متكاملة في أي نشاط إجتماعي أو خدمي لمناقشتها داخل الأمانة .