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برلمان

أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن بأسيوط تجتمع بتشكيلها الجديد

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:16 م
أمانة تنمية الموارد
أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية
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ماجدة بدوى

عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية برئاسة هاني سلطان اجتماعها التنظيمي الأول لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة وذلك طبقا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط.

وعرض هاني سلطان رئيس الأمانة بأسيوط خلال الاجتماع مهام أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية على أعضاء الأمانة من مراكز  محافظة أسيوط بما فيها من تكليفات تبني القوافل المجتمعية الصحية  والبيئة والاقتصادية وتبني قضايا مشكلات المجتمع الأسيوطي وتنفيذ تكليفات الأمانه العامة.

ولفت "سلطان" إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد لقاءات دورية مع المعنيين بقضايا المجتمع الأسيوطي وعرض المعوقات والمشكلات المجتمعية للعمل على حلها بما يخدم المجتمع.

من جانبه قال محمود نفادى أمين التنظيم إن الاجتماع ناقش تقديم مقترحات فيما يتعلق بكافة المجالات فيما يتعلق  بعمل الأمانة مرحبا بأي اقتراحات أو استراتيجيات متكاملة في أي نشاط إجتماعي أو خدمي لمناقشتها داخل الأمانة.

وطالب "سلطان" أعضاء هيئة مكتب الأمانة بعرض خطة متكاملة لكل عضو فيما يختص بمركزه مؤكدًا على  أهمية عرض الحلول والمشاكل المجتمعية وإلا يقتصر الأمر على عرض المعوقات فقط ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن من الأمانة المركزية بالمتابعة المستمرة لخطة عمل الأمانات المختلفة. على مستوى المحافظات بما يخدم استراتيجية الحزب  لتقديم كافة الخدمات لنيل رضا المواطن في إطار سياسية حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية.
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