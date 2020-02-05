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بين الناس

سيارتي موديل 79.. مسن يستغيث لإعادة بطاقة التموين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد أحمد خلاف، المقيم فى شارع صلاح الشربينى المتفرع من شارع الهرم حى العمرانية محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقة التى تحمل رقم 121001658719.

 ويقول فى رسالته : أن السبب فى إيقاف البطاقة هو امتلاك ثلاث سيارات موديل 2013، والحقيقة أنى لا أمتلك سوى سيارة موديل 1979 أقضى بها حاجتى أنا وأسرتى.

وأضاف: تقدمت بتظلم لمكتب التموين برفقته إخطار رسمى من المرور يفيد أنى أمتلك سيارة قديمة موديل 1979، إلا أن البطاقة لا زالت موقوفة للشهر الثالث على التوالى.
 
وناشد المسئولين سرعة التدخل لإعادة بطاقة التموين له مرة أخرى حيث أنه وصل لعمر 66 عاما ولا يقوى على العمل للإنفاق على أسرته، للتواصل مع الشاكى: 01226460994 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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