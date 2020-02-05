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بين الناس

سكان شارع الكاوتش بناهيا يشكون من وجود أسلاك خارج أعمدة الكهرباء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن أحمد خليفة، المقيم فى شارع الكاوتش المتفرع من ناهيا برك الخيام مركز كرداسة محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود سلك خارج من عمود الكهرباء .

 

 ويقول فى رسالته : أن هناك منزل بجانب هذا العمود العارى وبمجرد سقوط الأمطار عليه يخرج منه أدخنة كثيرة وهو ما يمثل خطورة على المارة وأهالى المكان.

 

وناشد المسئولين بضرورة التدخل لإعادة تصليح العمود وتغطيته بالعوازل اللازمة لعدم وصول المياه له وإزاء أهل المنطقة، للتواصل مع الشاكى : 01220434450

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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