ريال مدريد يقيد نجم الفريق المصاب

قرر نادي ريال مدريد، رسميًا، قيد لاعبه ماركو أسينسيو جناح الفريق، في قائمة اللوس بلانكوس، لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، على الرغم من عدم شفائه الكامل من الإصابة.





تعرض أسينسيو للإصابة بتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، وخضع لعملية في 26 يوليو الماضي.





بدأ أسينسيو مرحلة التعافي من إصابته في 19 ديسمبر الماضي، حيث تدرب بالكرة لأول مرة، وكشفت التقارير حينها أنّ الإسباني لن يعود للملاعب مجددًا إلا مع نهاية الموسم الجاري.





ولكن المفاجأة الكبرى، أنّ ريال مدريد قام بقيد أسينسيو في قائمة دوري الأبطال لهذا الموسم، ما يعني أنه قد يكون قادرًا على اللعب بالأدوار الإقصائية.