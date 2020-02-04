AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوى الحرية والتغيير في السودان: نرفض لقاء البرهان ونتنياهو.. وهذا شرط التطبيع

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان موقفها من لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين في أوغندا.


وقالت قوى التغيير في مؤتمر صحفي:"نرفض لقاء البرهان مع نتنياهو لما له من آثار سلبية".


وأضافت أن العلاقة مع إسرائيل يقررها الشعب السوداني عبر مؤسساته.


وكان البرهان قد برر لقاءه بنتنياهو بأنه "جاء من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".


وقال إن "بحث تطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".


وأضاف:"موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. نتنياهو يبحث مع البرهان تطبيع العلاقات

عرفنا من الإعلام.. حكومة السودان تفجر مفاجأة بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بلقاء البرهان ونتنياهو

بعد لقاء البرهان ونتنياهو.. اجتماع طارئ في السودان اليوم

طعنة فى الظهر.. الفصائل الفلسطينية ترد على لقاء البرهان ونتنياهو

ترشيحاتنا

قبل القرعة.. رقم قياسي جديد في دوري أبطال إفريقيا

لأول مرة.. مرسيدس تطلق مايباخ suv طزار maybach gls 600.. شاهد

بالأسماء مذبحة جديدة في البحيرة.. العثور على جثة نقاش وزوجته وأبنائه الثلاثة مشنوقين

أول قرار من إدارة الزمالك بعد إنهاء أزمة ملعب السوبر الأفريقي

عدم استقرار الطقس 5 أيام.. الأرصاد تحذر من سوء الأحوال الجوية اعتبارا من الغد

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل