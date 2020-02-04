قوى الحرية والتغيير في السودان: نرفض لقاء البرهان ونتنياهو.. وهذا شرط التطبيع

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان موقفها من لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين في أوغندا.









وقالت قوى التغيير في مؤتمر صحفي:"نرفض لقاء البرهان مع نتنياهو لما له من آثار سلبية".









وأضافت أن العلاقة مع إسرائيل يقررها الشعب السوداني عبر مؤسساته.









وكان البرهان قد برر لقاءه بنتنياهو بأنه "جاء من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني".









وقال إن "بحث تطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية".









وأضاف:"موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية".