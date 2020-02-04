خبير: الرئيس يدرك أهمية تطوير الخبز باعتباره أمن قومي

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن الدولة المصرية تؤكد يوما بعد الآخر علي أن المواطن المصري هو أبرز أولوياتها، موضحا أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الحكومة و الجهات المعنية لبحث آليات تطوير الخبز ، يؤكد حرصه علي ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.

أكد "أبوزيد" لصدي البلد، أن تلك الاجراءات تؤكد إحساس الرئيس و إلمامه بالمشكلات الحياتية والمفصلية التي يعاني منها المواطنين، موضحا أن تلك التوجهات انبثق منها تكليفات لوزارتي المالية و التموين والتجارة الداخلية علي وجه الخصوص بضرورة توفير الدعم الكامل لفئات محدودة الدخل وهو ما يؤكد توجهات الحكومة للعمل بشكل متسارع علي تلبية احتياجات الشارع المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .

أضاف أن الرئيس يدرك أهمية أن ملف تـطوير رغيف الخبز هو مسألة أمن قومي للمصريين وعليه فإن تحسينه واستمرار الدولة في دعمه للفئات الأولى بالرعاية هو التزام حكومي مشيرا إلى أن الفترات السابقة شهدت عددا من مشروعات وزارة التموين لتطوير منظومة الصوامع والغلال و زراعة 1.5 مليون فدان تتضمن مساحات من القمح، وهو ما يعني أن مصر علي أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح.

أوضح " أبوزيد" أن تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليس خيار أمام الحكومة، ولكن تطويرها وتقديمها بصورة جيدة هو إلتزام حكومي، مشيرا إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مراكز انتاج الخبز ومنافذ التوزيع و ضبط المخابز المخالفة .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.

وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أية مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد