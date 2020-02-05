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حوادث

قيمتها 3 ملايين ونصف.. حبس عصابة تصنيع مخدر الآيس بأكتوبر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:00 ص
نيابة ثان أكتوبر
نيابة ثان أكتوبر
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة ثان أكتوبر بحبس عصابة تصنيع مخدر الآيس بعد إلقاء القبض عليهم داخل مقر التصنيع داخل شقة بأكتوبر 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1،250) كيلو جرام، طبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت، 2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، و12 طلقة لذات العيار، 2 زجاجة لحمضي (الهيدروكلوريد – الكبريتيك) بلغ وزنهم 5 لتر، عدد من القوارير الزجاجية والأواني البلاستيكية تستخدم في تصنيع ذلك المخدر، 3 هواتف محمول، و 2 ميزان حساس، و2 سخان كهربائي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالي 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا.

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