ظلت في الغربة 10 سنوات.. نجل أول طبيبة في الحكومة المصرية يروي قصة كفاحها

روى محمد عبد اللطيف نجل أول طبيبة في الحكومة المصرية، قصة كفاح والدته من أجل تحقيق حلمها وتكون طبيبة.





وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، :" والدتي ألتحقت بمدرسة السنية وكانت المدرسة داخلية".





وأضاف محمد عبد اللطيف:" ف ي عام 1922 جدي تلقى رسالة من إدارة مدرسة السنية و قالوا له إن هناك بعثة متوجهة إلى لندن مكونة من 6 فتيات يتم انتقاؤهم على أساس العمل والمعرفة واللغة وتم اختيار والدتي في تلك البعثة".





وتابع عبد اللطيف: " وافقت والدتي على السفر إلى البعثة العلمية في 1922، و سافرت إلى لندن منذ عام 1922 وحتى 1932 لتلقى العلم وكانت تتحلى بالقدرة من والديها".



