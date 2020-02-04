تعرف على نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66%.













وأشار محافظ قنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.





كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالبا حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.



