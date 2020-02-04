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تعليم

تعرف على نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية في قنا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:13 م
نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية
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اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66%. 



وأشار محافظ قنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%. 

كما اعتمد المحافظ، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالبا حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.

وأعرب عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني و قدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبًا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية. 
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