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تعليم

اعرف الآن .. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:19 م
الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية
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أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وانتهاء أعمال رصد الدرجات، ومن المقرر اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غدا.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات يوم الخميس الماضي، وتم البدء في تصحيح المواد يوم الأحد، وتم التشديد على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها.

واستكمل "عبد الحميد" أنه من المقرر اعتمادها من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلانها غدا على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية لأبنائنا الطلاب.

كما أوضح  رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول  للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020  بلغ 119290 طالبا وطالبة موزعين على  671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.
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