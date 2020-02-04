كان محكوما عليه بالسجن عامين.. رجائي عطية يكشف تفاصيل دفاعه عن سامح عاشور

كشف المحامى والمفكر رجائي عطية المرشح على منصب نقيب المحامين، تفاصيل دفاعه عن نقيب المحامين الحالي سامح عاشور فى القضية التى حكم عليه فيها بالسجن عامين والمعروفة بـ التعليم المفتوح.

وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه دافع عن نقيب المحامين للدفاع عن النقابة وليس شخص سامح عاشور.

وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أنه لا يجوز أن يحبس نقيب المحامين، وكشف أنه حصل على له البراءة فى القضية" .

وأوضح المرشح على منصب نقيب المحامين، أنه لم يتطوع للدفاع عن سامح عاشور، ولكن تلقى الدعوى من المحامى بكري الضو، أمين عام مساعد نقابة المحامين.

ولفت المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أنه قام بكتابة المذكرة للنقيب وحصل على براءة وتم إلغاء القرار.