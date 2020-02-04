بعد لقاء البرهان.. نتنياهو يزور دولا عربية قبل الانتخابات الإسرائيلية

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يزور دولا عربية قبل حول الانتخابات المقرر لها شهر مارس المقبل.





ولم تكشف القناة الإسرائيلية عن الدول العربية التي من المحتمل أن يزورها نتنياهو أو موعد الزيارات.





تأتي هذا الأنباء بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، برر خلالها لقاءه بنتنياهو في أوغندا، مؤكدا أنه كان يهدف إلى خدمة الأمن القومي السوداني.





والتقى نتنياهو مع البرهان في العاصمة الأوغندية، وقال نتنياهو إن اللقاء أسفر عن فتح المجال الجوي السوداني للطيران الإسرائيلي، لكن الخطوة تحتاج إلى ترتيبات تقنية.





وقالت الحكومة السودانية إنها لم يكن لديها أي علم بلقاء البرهان مع نتنياهو وأنه لم يبلغها مسبقا بهذا اللقاء.





من جانبهم اعتبر سياسيون فلسطينيون أن ما فعله البرهان لا يمثل الموقف السوداني من القضية الفلسطينية وشنوا هجوما شرسا على رئيس المجلس السيادي