AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد لقاء البرهان.. نتنياهو يزور دولا عربية قبل الانتخابات الإسرائيلية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:11 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يزور دولا عربية قبل حول الانتخابات المقرر لها شهر مارس المقبل.

ولم تكشف القناة الإسرائيلية عن الدول العربية التي من المحتمل أن يزورها نتنياهو أو موعد الزيارات.

تأتي هذا الأنباء بالتزامن مع تصريحات أطلقها رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، برر خلالها لقاءه بنتنياهو في أوغندا، مؤكدا أنه كان يهدف إلى خدمة الأمن القومي السوداني.

والتقى نتنياهو مع البرهان في العاصمة الأوغندية، وقال نتنياهو إن اللقاء أسفر عن فتح المجال الجوي السوداني للطيران الإسرائيلي، لكن الخطوة تحتاج إلى ترتيبات تقنية.

وقالت الحكومة السودانية إنها لم يكن لديها أي علم بلقاء البرهان مع نتنياهو وأنه لم يبلغها مسبقا بهذا اللقاء.

من جانبهم اعتبر سياسيون فلسطينيون أن ما فعله البرهان لا يمثل الموقف السوداني من القضية الفلسطينية وشنوا هجوما شرسا على رئيس المجلس السيادي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. نتنياهو يبحث مع البرهان تطبيع العلاقات

عرفنا من الإعلام.. حكومة السودان تفجر مفاجأة بشأن لقاء البرهان ونتنياهو

اتفقا على تطبيع العلاقات.. مسؤول عسكري سوداني يكشف تفاصيل لقاء نتنياهو والبرهان

وزير الخارجية الأمريكي يشيد بلقاء البرهان ونتنياهو

بعد لقاء البرهان ونتنياهو.. اجتماع طارئ في السودان اليوم

خطوة تخدم مصلحتنا.. مسؤول سوداني يرحب بلقاء البرهان ونتنياهو

ترشيحاتنا

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

أول قرار من إدارة الزمالك بعد إنهاء أزمة ملعب السوبر الأفريقي

نجم النادي الأهلي يسجل حضوره الأول مع طلائع الجيش أمام نادى مصر

الضحية طفلة.. طلب إحاطة برلماني حول حادث الجمباز بالإسكندرية

نقاش ينهي حياته بعد قتله زوجته وأولاده الثلاثة في البحيرة

حكم إجهاض الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية.. خالد الجندي يحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل