محلية النواب تطالب بمشاركة القطاع الخاص لحل مشكلة الصرف الصحي

قال " محمد الفيومي" عضو مجلس النواب إن إقتراح مشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات الصرف المتوقفة مقدم من سنوات بالفعل و المجتمعات المحلية تشارك في مشاريع الصرف الصحي و هناك مواطنون يتبرعون بأراضيهم من أجل إنشاءات البنية التحتية و تقسيم شبكات التوزيع على البيوت.

أوضح "الفيومي" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ثلثين بالمئه تقريبًا من القرى تمتلك شبكه صرف صحي وأن الحكومة و المجتمع المدني أمام مشوار طويل لتحقيق الهدف المطلوب لتطوير شبكة الصرف الصحفي في مصر كلها.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة عقد بروتوكول تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة مشروعات الصرف الصحي والعمل علي تنفيذها.





يأتى ذلك بعد أن توجهت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.





وقالت "عتمان" في مقترحها، أن توقف مشروعات الصرف الصحي في قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقي المحافظات طوال أربعة سنوات، يتطلب الأمر إلى وضع دراسة حكومية لأسباب توقفها والبحث عن بدائل، فإذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسي، فعلى الحكومة ألا تقع عاجزة وتتطلب من المجتمع المدني المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة والجوهرية التي تمس المواطنين في مصر.





وأوضحت "عتمان"، أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدء فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.





وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.