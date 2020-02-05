بعد تدخل الرئيس لتطوير منظومة الخبز.. خبراء ومسئولون: تكليفات للحكومة بإحكام الرقابة على منافذ التوزيع والقيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط

شعبة المخابز: آليات جديدة لتطوير رغيف الخبز

ننشر تفاصيل خطة التموين لتطوير منظومة الخبز

خبير: الرئيس يدرك أهمية تطوير الخبز باعتباره أمناً قومياً





ثمَّن خبراء الاقتصاد من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير منظومة الخبز في مصر، مؤكدين أن تلك التحركات تنم عن اهتمام الرئيس وشعوره بما يعانيه المواطنون البسطاء من بعض المشكلات الحياتية.

وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تؤكد يوما بعد الآخر علي أن المواطن المصري هو أبرز أولوياتها، موضحا أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الحكومة والجهات المعنية لبحث آليات تطوير الخبز، يؤكد حرصه علي ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل.

أكد "أبوزيد" لـ "صدي البلد"، أن تلك الإجراءات تؤكد إحساس الرئيس وإلمامه بالمشكلات الحياتية والمفصلية التي يعاني منها المواطنون، موضحا أن تلك التوجهات انبثق منها تكليفات لوزارتي المالية و التموين والتجارة الداخلية علي وجه الخصوص بضرورة توفير الدعم الكامل لفئات محدودة الدخل وهو ما يؤكد توجهات الحكومة للعمل بشكل متسارع علي تلبية احتياجات الشارع المصري و تحسين مستوي الخدمات المقدمة .

وأضاف أن الرئيس يدرك أهمية أن ملف تطوير رغيف الخبز هو مسألة أمن قومي للمصريين وعليه فإن تحسينه واستمرار الدولة في دعمه للفئات الأولي بالرعاية هو التزام حكومي، مشيرا إلي أن الفترات السابقة شهدت عددا من مشروعات وزارة التموين لتطوير منظومة الصوامع والغلال و زراعة 1.5 مليون فدان تتضمن مساحات من القمح، وهو ما يعني أن مصر علي أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح.

وأوضح " أبوزيد" أن تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ليس خياراً أمام الحكومة، ولكن تطويرها وتقديمها بصورة جيدة هو التزام حكومي، مشيرا إلي ضرورة تفعيل الرقابة علي مراكز انتاج الخبز ومنافذ التوزيع وضبط المخابز المخالفة .

وكشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ الوزارة لاستراتيجية متطورة لتحسين منظومة الخبز خلال الفترة الراهنة، موضحا أن أولي تلك المحاور يتمثل في تحسين منظومة تخزين القمح بالشون وتعزيزها بالصوامع المتطورة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التخزين، إذ تبلغ السعة التخزينية للصوامع التابعة للوزارة نحو 3.4 مليون طن.

أضاف " كمال" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن المحور الثاني من تلك الاستراتيجية يتمثل في عمليات تطوير شامل للمطاحن بغرض الحصول على دقيق جيد لإنتاج رغيف خبز مدعوم وجيد للمواطنين يستند علي العناصر الغذائية و المواصفات القياسية المتعارف عليها.

أوضح أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز عمليات الرقابة والمتابعة علي المخابز التابعة للوزارة علي مستوى الجمهورية عبر مديريات ومكاتب التموين التابعة، بالإضافة لاستمرار الحملات الرقابة علي الأسواق والمنافذ لضمان حصول المواطنين علي رغيف الخبز بشكل لائق وصالح للاستهلاك .

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أي مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.

أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تنسيقا بين الشعبة ووزارة التموين لتطبيق آلية جديدة لمنظومة الخبز، بحيث يمكن للمواطن التصرف في حصته من الخبز واستبدالها بمنتجات أو سلع أخرى بالتزامن مع عمليات تطوير رغيف الخبز المدعوم.

قال " حماد" لـ "صدي البلد" إنه بموجب الآلية الجديدة، فإنه سيتم التحول للدعم النقدي بحيث يمكن للمواطن حصته في الخبز الشهرية نقدا بديلا عن الحصة العينية، باعتباره أحد توجهات الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.

أشار إلي أنه سبق الاتفاق مع وزارة التموين علي حصول المخابز علي الكميات المطلوبة من الدقيق خلال المنظومة الجديدة بتمويل قيمته من البنكين الأهلي و مصر، موضحا أنه سيتم سداد قيمة الدقيق فوريا ونقدا.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستكون مرنة بشكل أكبر في العلاقة بين أطرافها وهم: المواطن والمخبز ووزارة التموين، حيث ستتيح للمواطن الحصول على قيمة دعم الخبز نقدا وتوجيه قيمة حصته من دعم الخبز والسلع لصالح احتياجاته حسب رغبته سواء تخصيص القيمة الأكبر لصالح السلع أو الخبز.

وتابع: كما أن المنظومة الجديدة ستجعل العلاقة بين المخبز ووزارة التموين أكثر مرونة من خلال إتاحة الدقيق للمخبز بسعر السوق وحسب الكميات التي يحتاج إليها المخبز دون ربط الكمية من جانب المطاحن لصالح المخبز.

وفي وقت سابق صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم إلغاء إجازات المفتشين بوزارة التموين خلال العطلات الرسمية، واستمرار العمل في الأوقات الرسمية و أيام الإجازات الرسمية والمناسبة العامة.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوصول بالسعات التخزينية للصوامع التابعة لها لـ3.4 مليون طن 68 صومعة بجانب تحويل الشون الترابية إلى صوامع متطورة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد.

وقد وجه الرئيس بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، بما فيها تشديد الرقابة، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية، بما يضمن ضبط الأداء والتسهيل على المواطنين، مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز، وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وإحكام الرقابة على المخابز وتفادي أية مشاكل حالية، من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد.