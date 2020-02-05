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حوادث

محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:00 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
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أحمد مهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهما في قضية "كتائب حلوان".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
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