علاء الزهيري: أرقام حاملي البطاقات الائتمانية في مصر ما زالت أقل من المعدلات العالمية.. فيديو

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن أرقام حاملى البطاقات الإئتمانية فى مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية.





وأضاف الزهيري خلال حواره التليفزيونى على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، ان زيادة قاعدة المتعاقدين بالبنوك يساعد على خلق منتجات تأمينية جديدة.





وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد يضع التأمين الزراعي على أهم أولوياته خلال عام 2020.





وأوضح أن 6 مليار دولار حصة الهند من التأمين الزراعي، مضيفا أن يومي 23 و 24 هناك مؤتمر للتأمين المستدام والشمول المالي بحضور 300 مشارك.





وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على زيادة الوعي التأميني من خلال النشرات الشهرية الدورية المستمرة للاتحاد.