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برلمان

نائب أسيوط يخاطب الحكومة بشأن تطوير شبكة الصرف في 12 قرية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:50 م
الصرف الصحى - أرشفية
الصرف الصحى - أرشفية
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القسم السياسي

قال إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، عن محافظة اسيوط، إن إقتراح مشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات هو موضوع ليس بالجديد و الرئيس و المسؤلين أتاحوا فرص للمشاركة المجتمعية وتم طرحة من قبل و الدولة و الحكومة لا تستطيع بمفردها  و تحتاج مشاركة الشعب

 

واكد "نظير" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أنه قام بتقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الإسكان و التخطيط و رئيس الوزراء لتطوير شبكة الصرف في 12 قرية حول منطقة الدير المحرق وهي تعتبر منطقة دينية أثرية يأتي إليها السياح من كل مكان في العالم حيث أن القرى المحيطة بهذه المنطقة تعاني من مشاكل كثيرة في شبكات الصرف الصحي.

 

وطالب النائب بسرعة إستجابة الحكومة و المسؤلين وتنفيذ المشاريع خصوصًا أن الدولة خصصت 5000 فدان بقرار جمهوري يتم عليها إنشاء محطة معالجة ثلاثية تكلف 500 مليون مليون جنيه، و المشاركة المجتمعية إختيارية وليست إجبارية على المواطنين.

يأتى ذلك بعد أن توجهت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.


وقالت "عتمان" في مقترحها، أن توقف مشروعات الصرف الصحي في قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقي المحافظات طوال أربعة سنوات،  يتطلب الأمر إلى وضع دراسة حكومية لدراسبة أسباب توقفها والبحث عن بدائل، فإذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسي، فعلى الحكومة ألا تقع عاجزة وتتطلب من المجتمع المدني المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة والجوهرية التي تمس المواطنين في مصر.

وأوضحت "عتمان"، أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدء فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.

وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
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