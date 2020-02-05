تأجيل دعوى بطلان تضامن الجمعية التموينية فى دفع الغرامة بقضايا التموين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، فيما يتعلق بمسئولية وتضامن الشركات والجمعيات والهيئات التموينية فى دفع الغرامة المحكوم بها حال وجود مخالفات تموينية من أحد القائمين على إدارة تلك الشركات.



