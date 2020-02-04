بعد خسارة 408 آلاف طائر في السعودية.. البيطريين: نتوقع ظهور إنفلونزا الطيور.. وحملات التحصين مستمرة.. 14 إجراء من الصحة العالمية للوقاية منها

بعد خسارة 408 آلاف طائر في السعودية: 14 إجراء من الصحة العالمية للوقاية من إنفلونزا الطيور

بعد اكتشافها في السعودية.. "البيطريين": نتوقع ظهور إنفلونزا الطيور .. وحملات التحصين مستمرة

البيطريين: يجب عمل تحليل بي سي ار PCR للتأكد من الخلو من الفيرس





أوضحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن تفشي المرض في منطقة سدير بوسط البلاد أسفر عن مقتل 22 ألفا و700 طائر بجانب 385 ألفا و300 طائر تم ذبحها.





وتنتشر إنفلونزا الطيور H5N1 في سوق الدواجن المحلية في مصر منذ 2006، وأدت إلى انتقال العدوى إلى البشر. وتتمثل الطريقة المثلى في الوقاية من العدوى في تجنب مصادر التعرض للطيور المصابة كلما أمكن ذلك.









قال الدكتور محمد شفيق الهادي عضو مجلس نقابة البيطريين، انه متوقع ظهور أنواع جديدة من الانفلونزا وخاصة انفلونزا الطيور ، مضيفا أنه يوجد بالفعل حملات تحصين لبعض البؤر لانفلونزا الطيور حتي الآن.









وأكد شفيق، في تصريحات لـ"صدي البلد" انه تحدث طفرات علي المحتوي الجيني للفيروس، مضيفا ان النوع الجديد يستطيع التكيف مع الأجواء البيئية المحيطة و الامصال القديمة لا تجدي نفعا معه.









وأوضح عضو المجلس، ان انفلونزا الطيور تصيب الحيوانات و الانسان وتصل الي حد الوفاة، مضيفا أنه يجب علي من يتعامل مع الطيور ويشعر بأنه مصاب بمرض الانفلونزا ولم يشف من خلال 3 او 5 ايام، يتوجه الي اقرب مستشفي لاتخاذ اللازم معه.









وأشار الهادي، الى ان جميع أعراض الانفلونزا واحدة ولا تتغير ولكن تسوء الحاله عند الاصابة بالفيروسات الخطيرة، مضيفا ان "كل فترة جديده تتضمن مضاعفات وتزيد خطورتها ، لمرضي القلب والربو، وتصيب بالالتهاب الرئوي، وتظهر علامات وأعراض عصبية، وأخيرًا فشل الجهاز التنفسي.









وأضاف ان المضادات الحيوية و طرق العلاج العادية لاتجدي نفعا مع انفلونزا الطيور،مشيرا الي ان العدوي تأتي من اشخاص مصابين من الخارج او يتعاملون مع الطيور بصفة مباشرة.









وأفاد عضو المجلس، انه في حالة الشك بأي اعراض للانفلونزا يجب عمل تحليل بي سي ار PCR، وعدم الاكتفاء بطرق العلاج التقليدية والتي تسبب الوفاه لا محالة في الحالات الخطرة.









أوضحت منظمة الصحة العالمية، بالمكتب الاقليمي بالشرق الاوسط، ان أنفلونزا الطيور H5N1 تنتشر في سوق الدواجن المحلية في مصر منذ 2006، وأدت إلى انتقال العدوى إلى البشر.





وتتمثل الطريقة المثلى في الوقاية من العدوى في تجنب مصادر التعرض للطيور المصابة كلما أمكن ذلك.





وحافظ على سلامتك واتخذ الاحتياطات التالية:





1- لا تقم بزيارة مزارع الدواجن أو أسواقها حيث تُبَاع الطيور أو يتم عرضها.





2- لا تقم بلمس أو ذبح الطيور المريضة أو النافقة.





3-تجنب ملامسة الأسطح التي وقع عليها روث الطيور أو سوائلها.





4-قم دائمًا بغسل يديك بطريقة آمنة خاصة قبل تداول الدواجن النيئة والبيض النيئ وبعده. واحرص على غسل يديك بالماء الدافئ والصابون لثلاثين ثانية على الأقل.





فإذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم سائل كحولي لتعقيم اليد لا يحتوي على الماء (به 60% على الأقل من الكحول).





5-تأكد من طهي الدواجن جيدًا. ومن المأمون تناول البيض المسلوق والدواجن المطهوة جيدًا (عند درجة حرارة تصل إلى 70 مئوية في جميع الأجزاء).





العمل بالقرب من الطيور





1- إذا كنت تعمل في تربية الدواجن أو التجارة بها أو نقلها، ننصحك بما يلي:





2- أبق على الدواجن في الأماكن المخصصة لتربيتها بعيدًا عن المنزل.





3- قم بتغطية أقفاص الدواجن لمنع التقاط العدوى من الطيور المهاجرة.





4- ارتد أدوات وقائية وتخلص منها فور استخدامها.





5- واظب على غسل يديك بالماء بطريقة مأمونة بعد التعامل مع الدواجن.





6- لا تقم بتربية الدواجن فوق أسطح المنازل، إذ يؤدي ذلك إلى انتشار العدوى بسهولة.





7- عند التخلص من الطيور النافقة، قم بدفنها في حفرة عميقة أو صب عليها الماء أو الكلور وضعها في أكياس سميكة لرميها في القمامة.





8- إذا كنت تعمل بالقرب من الطيور وظهرت عليك أعراض تشبه أعراض الإصابة بالأنفلونزا (ارتفاع في درجة الحرارة، والقشعريرة، وألم في العضلات)، عليك التوجه إلى المستشفى فورًا.





وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية أبلغت عن تفشي فيروس أنفلونزا الطيور إتش 5 إن 8 شديد العدوى في مزرعة دواجن.





وأوضحت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن تفشي المرض في منطقة سدير بوسط البلاد أسفر عن مقتل 22 ألفا و700 طائر بجانب 385 ألفا و300 طائر تم ذبحها.





وهذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو 2018.



