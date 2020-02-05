26 حالة إزالة في الموجه 15 بغرب الأقصر

أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أنه تم اليوم عمل حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.





أسفرت مجهودات الحملة عن تنفيذ إزالة 26 قرار إزالة (زراعة، مباني) بمسطح إجمالي 20 فدانا و8 قراريط و13 سهما بالإضافة إلى 10 حالات تقنين بمسطح 18 فدان تقريبًا وتحرر بذلك محضر رقم 436 لسنة 2020 إداري القرنة.

شارك في الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومسئولو الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات والري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.