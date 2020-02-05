AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

26 حالة إزالة في الموجه 15 بغرب الأقصر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:06 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
Advertisements
شمس يونس
أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر أنه تم اليوم عمل حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

أسفرت مجهودات الحملة عن تنفيذ إزالة 26 قرار إزالة (زراعة، مباني) بمسطح إجمالي 20 فدانا و8 قراريط و13 سهما بالإضافة إلى 10 حالات تقنين بمسطح 18 فدان تقريبًا وتحرر بذلك محضر رقم 436 لسنة 2020 إداري القرنة.
شارك في الحملة نائبا رئيس المركز حجازى النحاس، ومصطفى جبريل، ومسئولو الإدارة الهندسية وأملاك الدولة وقسم الإشغالات والري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
و أكد رئيس مركز ومدينة القرنة، أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضى الدولة وحق الشعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموجة 14.. إزالة 29 حالة تعد بمركز أسيوط واسترداد 239 فدانا

حملة مكبرة لإزالة 125 حالة تعد على الأراضى الزراعية في أسوان

ازالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 فى الاقصر .. صور وفيديو

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تتكاتف لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 25 حالة تعد ضمن الموجة 15 في الأقصر .. وتنفيذ 7 حالات واسترداد 40 فدان أرض زراعية في أسيوط

إزالة 9 حالات تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز أسيوط

ترشيحاتنا

سر اسم "بولا" للراحلة نادية لطفي .. وما علاقتها بفاتن حمامة

يغنيان مهرجانات أثناء القيادة.. شابان يوثقان لحظة موتهما في بث مباشر على فيس بوك

القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط

ننشر تفاصيل خطة التموين لتطوير منظومة الخبز

اخبار النادي الأهلي.. مفاجأة تركي الشيخ للاعبي الفريق.. حقيقة تقدم الأحمر بشكوى ضد الهلال.. تفاصيل جديدة حول رحيل إكرامي

هوب هوب.. إبراهيم فايق: رضا عبد العال بيتعبني وصعب السيطرة عليه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل