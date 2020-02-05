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حوادث

تأجيل نظر دعوى عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:00 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
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محمد زهير
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخري المرتبطة لها فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.
 
أقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه و النصوص الأخري المرتبطة لها . 
 
مادة 10 - يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:
 
(1) أن يكون مصرى الجنسية.
 
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 
(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
 
(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
 
(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
 
(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.
 
(7) بالنسبة لطلية القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.
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