الدستورية تؤجل جهة الاختصاص بنظر دعاوى القيد بنقابة المحامين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر ثلاثة دعاوى تطالب بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقاية المحامين وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.





وتطالب الدعاوى التى أقامها سامح عاشور نقيب المحامين بصفته، والتى حملت أرقام 1 و8 و12 لسنة 40 تنازع، بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كلا منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع إن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.



