تحركات برلمانية لتمويل مشروعات الصرف المتوقفة.. نواب: هناك قرى محرومة من الخدمة منذ أكثر من 20 عاما.. ومطالب بمشاركة القطاع الخاص لحل المشكلة

مقترح بفتح الباب أمام المجتمع المدني لتمويل مشروعات الصرف المتوقفة

نائب أسيوط يخاطب الحكومة بشأن تطوير شبكة الصرف في 12 قرية

محلية النواب تطالب بمشاركة القطاع الخاص لحل مشكلة الصرف الصحي

توجهت النائبة سحر عتمان عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، بموجبه يتم فتح الباب أمام المجتمع المدني للمشاركة في تمويل مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في المحافظات.

وقالت "عتمان" في مقترحها، أن توقف مشروعات الصرف الصحي في قرى محافظة الشرقية وغيرها من باقي المحافظات طوال أربعة سنوات، يتطلب الأمر إلى وضع دراسة حكومية لدراسبة أسباب توقفها والبحث عن بدائل، فإذا كان غياب الاعتمادات المالية السبب الرئيسي، فعلى الحكومة ألا تقع عاجزة وتتطلب من المجتمع المدني المشاركة معها، باعتبار مشروعات الصرف الصحي من المشروعات الهامة والجوهرية التي تمس المواطنين في مصر.

وأوضحت "عتمان"، أن هناك قرى لم يدخلها الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عامًا، وأخرى بدء فيها أعمال الصرف ثم توقفت فجأة لسنوات بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية المطلوبة.

وأشارت إلى أنها طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة بالدولة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الصرف الصحي حتى يتسنى للحكومة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

كما قال إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، إن إقتراح مشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات هو موضوع ليس بالجديد و الرئيس والمسؤولين أتاحوا فرص للمشاركة المجتمعية وتم طرحه من قبل و الدولة و الحكومة لا تستطيع بمفردها وتحتاج مشاركة الشعب.

وأكد "نظير" فى تصريحات لـ" صدى البلد"، أنه قام بتقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الإسكان و التخطيط و رئيس الوزراء لتطوير شبكة الصرف في 12 قرية حول منطقة الدير المحرق وهي تعتبر منطقة دينية أثرية يأتي إليها السياح من كل مكان في العالم حيث أن القرى المحيطة بهذه المنطقة تعاني من مشاكل كثيرة في شبكات الصرف الصحي.

وطالب النائب بسرعة استجابة الحكومة و المسؤولين وتنفيذ المشاريع خصوصًا أن الدولة خصصت 5000 فدان بقرار جمهوري يتم عليها إنشاء محطة معالجة ثلاثية تكلف 500 مليون مليون جنيه، و المشاركة المجتمعية اختيارية وليست إجبارية على المواطنين.

وفي السياق ذاته قال " محمد الفيومي" عضو مجلس النواب إن إقتراح مشاركة المجتمع المدني في تمويل مشروعات الصرف المتوقفة مقدم من سنوات بالفعل و المجتمعات المحلية تشارك في مشاريع الصرف الصحي و هناك مواطنون يتبرعون بأراضيهم من أجل إنشاءات البنية التحتية و تقسيم شبكات التوزيع على البيوت.

أوضح "الفيومي" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ثلثين بالمئه تقريبًا من القرى تمتلك شبكه صرف صحي وأن الحكومة و المجتمع المدني أمام مشوار طويل لتحقيق الهدف المطلوب لتطوير شبكة الصرف الصحفي في مصر كلها.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الي ضرورة عقد بروتوكول تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدراسة مشروعات الصرف الصحي والعمل علي تنفيذها.