إبراهيم فايق: الإعلام الرياضي كان لـ "اللي عرقوا في الفانلة".. فيديو

قال إبراهيم فايق الاعلامي الرياضي، إن هناك الكثيرين يقولون أن الإعلام الرياضى دائما للى بيعرق في الفانلة .





وأضاف فايق خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن هناك ما يسمى بحكم العائدة أن اللاعب الفلاني السابق كان لاعب كرة واليوم أصبح إعلامى رياضى هكذا كانت مهنة الاعلامى الرياضى .









وأوضح أن الأمور تغيرت في الـ5 سنوات الماضية بشكل سريع وأصبح الاعلامى الرياضي لا يقتصر على لاعب الكره ولكن أصبح من مختلف الفئات .





وتابع إبراهيم فايق ، أن أول حوار قمت به في موقع بص وطل كان مع اللاعب ابو تريكة وكان هذا بالنسبة إلى فخرا عظيما .





واستكمل أن اللاعب أبو تريكة كان لطيف جدا معي عندما أجريت معه حوار صحفي مع أنه لم يكن يعرفني .







