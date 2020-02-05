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إبراهيم فايق: الإعلام الرياضي كان لـ "اللي عرقوا في الفانلة".. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:01 ص
إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
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إبراهيم القادري
قال إبراهيم فايق الاعلامي الرياضي، إن هناك الكثيرين يقولون أن الإعلام الرياضى دائما للى بيعرق في الفانلة  .

وأضاف  فايق خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن هناك ما يسمى بحكم العائدة أن اللاعب الفلاني السابق كان لاعب كرة واليوم أصبح إعلامى رياضى هكذا كانت مهنة الاعلامى الرياضى  .


وأوضح أن الأمور تغيرت في الـ5 سنوات الماضية بشكل سريع وأصبح الاعلامى الرياضي لا يقتصر على لاعب الكره ولكن أصبح من مختلف الفئات .  

وتابع إبراهيم فايق، أن أول حوار قمت به في موقع بص وطل كان مع اللاعب ابو تريكة وكان هذا بالنسبة إلى فخرا عظيما  .

واستكمل أن  اللاعب أبو تريكة كان لطيف جدا معي عندما  أجريت معه حوار صحفي مع أنه لم يكن يعرفني .


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