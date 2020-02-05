الأمير هاري 24 ساعة على جروب الواتساب بعد سفره لكندا.. لهذا السبب

يبدو أن تداعيات قرار الأمير هارى دوق ساسكس بتركه لبريطانيا والسفر لكندا بدأت فى الظهور سريعًا عكس المتوقع، بعدما كشف مصدر مقرب منه أنه أدمن تطبيق المراسلات الفورية الشهير واتساب لافتقاده أصدقائه، حيث يتبادل معهم الرسائل بشكل مستمر على مدار اليوم.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، دفع الحنين الأمير الشاب للتواصل بكثرة مع أصدقاء عمره عن طريق جروب واتساب الخاص بهم، وإرسال الرسائل المضحكة ومقاطع الصوتيات والفيديو على مدار الـ 24 ساعة.





وكشف المصدر المقرب من هارى أن الجروب قد تم تدشينه منذ فترة كبيرة ليجعل الأصدقاء على تواصل دائم، إلا أن الأمير الشاب أصبح نشط بصورة غير مسبوقة على تلك المجموعة لكى يعوض غياب اصدقائه فى البلد الجديد الذى انتقل للعيش فيه.





ويأتى ذلك بعدما لام أصدقاء هارى تصرفه تجاههم، بعدما دفعهم جانبًا وتجاهلهم فور زواجه فى عام 2018 من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل صاحبة الـ 38 عامًا.





وانتقد المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إرسال هارى للصور والمقاطع المضحكة بصورة مبالغ فيها "أوفر"، فى محاولة منه لإسترجاع أصدقائه القدامى من جديد.