البابا تواضروس الثاني خلال مشاركته في سيمنار كهنة المعادي: متابعة الإنترنت ومشاهدة التليفزيون لأوقات طويلة ليس لها مكان في حياة الكاهن.. والأبوة تسمى موهبة «كنز» الفضائل

البابا تواضروس:

يهدى كهنة المعادي كتاب "بستان الكهنة"

الآباء هم الذين عملوا بأقوالهم وتكلموا بأعمالهم

الكاهن عمله التواصل مع الله من خلال الصلاة المستمرة

الكاهن عليه أثقال كثيرة ولابد أن يكون هناك وقت للراحة الجسدية





التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، الثلاثاء، بكهنة إيبارشية المعادي في سيمنار مجمع الكهنة، بحضور الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس.





ولا يفوت قداسة البابا تواضروس فرصة إلا ويكون لديه الحرص على نقل خبرته الطويلة في العمل الخدمي والرعوي حتى يكون مصدرا لإفادة جميع أبنائه.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء: "أنا سعيد أن أتقابل معكم، مجمع كهنة إيبارشية المعادى المحبة للمسيح ومع سيدنا الأنبا دانيال وسعيد أيضًا أن أشترك معكم في هذا السيمنار في هذا المكان الجميل".





وأضاف: "الحديث عن الأبوة موضوع كبير وقد درسناه في سيمنار المجمع المقدس في شهر نوفمبر الماضين وهو موضوع الأبوة والبنوة بين الأب الأسقف والكاهن، واستغرقت الدراسة أربعة أيام، وفي حديثى مع كهنة كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة قلت لهم لدينا كتاب بستان الرهبان لماذا لا يكون لدينا كتاب عن بستان الكهنة؟ فقاموا مشكورين بإعداد كتاب بستان الكهنة الذي سوف يتم توزيعه عليكم هدية السينمار".





وتابع: "موضوع الأبوة تنفرد به الكنيسة القبطية، هناك الأبوه الجسدية التى تُصَيِّر الرجل أبًّا في الأسرة ويحمل اهتمامات واحتياجات أبنائه، لكن موضوع الأبوة في مجال عمل الآباء الكهنة يأخذ أهمية كبيرة لأنك تحولت من فُلان أفندى إلى أبونا باسم جديد وشكل ولبس جديد، موضوع ليس سهلًا، إن لم تؤازره النعمة الإلهية فعند ذلك سوف تحمل اللقب ولكن لا تحمل قوته".





وأوضح: "الأبوة تسمى موهبة "كنز" الفضائلن وأحب أن أطرح بعض الأسئلة للدخول في عمق الموضوع، هل الأبوة خبرة أَم موهبة؟ هل هي مظهر أَم جوهر، هل هي سلوك أَم شعور، هل هي اختيار أَم التزام، كلمة أبوة هي كلمة من أربعة حروف وسوف نتأمل في هذه الأحرُف الأربعة".





واستطرد: "حرف "أ" يعني الأمانة المطلقة نجدها في الآية التي جاءت في الأصحاح الثاني من سفر الرؤيا "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" "رؤ ٢ : ١٠" وهذه الآية نصفها الأول على الأرض والنصف الثاني في السماء، آية أرضية سماوية، وحرف "ب" تعني البذل، وفي المعنى الروحي الكامل أن يتخلى الواحد ويبذل نفسه من أجل الآخر وذلك الذي عبر عنه معلمنا بولس الرسول "مِنْ أَجْلِكَ نُمَاتُ كُلَّ النَّهَارِ" "رو ٨ : ٣٦"، القديس يوحنا ذهبى الفم قال "الشهيد يموت مرة واحدة من أجل سيده لكن الراعي يموت كل يوم أجل رعيته".





ونوه: "وحرف "و" يعني الوقار، الوقار في الحياة الإنسانية يعني أن يكون الإنسان ذو وقار كالملائكة والقديسين الذين نقول عنهم إنهم متسربلون، فأنت متسربل بالوقار زي الثوب الطويل، وقار الكهنوت، أنت أيها الأب الكاهن لا تعمل عملا بشريا إنما إلهي أو سماوي، القس فلان "برسفيتيروس" تعني مصلي، أنت مصلي، وظيفتك مصلي، الكاهن عمله التواصل مع الله هذا وقار الكهنوت"، حرف "ه" يعني الهيبة، يرى فيك الآخرون صورة القديسين نحن نرى حين يدخل شخص ليأخذ بركة الأيقونة مع أنها مجرد رسم إبداعي، وليس تصويريا لكن يظهر فيها هيبة القديسين".





وقال: "الآباء هم الذين عملوا بأقوالهم وتكلموا بأعمالهم، كلكم آباء بالجسد والأبوة تكبر يوم بعد يوم، ولا تنسى أن أولادك الذين يكبرون أمام عينيك يصيرون كأنهم أصدقاء، كان شخص يتكلم عن أبوه فقال: إنني أرى أعظم من أبي ولكن ليس هذا إلا لسبب انه يحملني فوق كتفيه أنا أعلى منه فأنا أشوف أكثر منه ولكن سبب ذلك أنه يحملني على كتفيه".





وأضاف: "هناك مجموعة من الصفات التي تساعد الأب الكاهن أن يمارس الأبوة بشكل صحيح:





= الوقت المنظم: أن يكون وقتك موزعا بطريقة صحيحة، يعني ليس هناك استهلاكًا للوقت في أشياء ليس لها معنى فمثلًا متابعة الإنترنت ومشاهدة التليفزيون لأوقات طويلة ليس لها مكان في حياة الكاهن، لابد أن تقدم حبا للرعية من وقتك لإظهار اهتمامك بكل أحد، الرعاية تتطلب وقتًا والصداقة تتطلب وقتًا والأسرة تتطلب وقتًا.





= قدم وقتا فيه استماع للآخر: أن تسمع للآخر فهذا شىء في غاية الأهمية يمكن لما تسمعه يقول لك، أنا معنديش مشكلة، الناس في العالم يتكلمون ولكن لا يسمعهم أحد ويُرينا أهمية الاعتراف، هناك علم وعلاج بالكلام، مجرد أن تسمعه يرتاح من أتعابه.





= وقت للقراءة والمعرفة: لا تأخذ بالعناصر السهلة أو التحضير من شبكة الإنترنت، وقت القراءة والمعرفة يعني دراسة حقيقية أو تأليف كتب مفيدة، المعرفة ليست مثل صندوق نملأه بالرمل إنما مثل شجرة تنمو.





= وقت الصلاة: من أهم المقومات في حياة الكاهن وقت التأمل والصلاة - انفرد بذاتك - تعرف على الأبدية الله دائما جديد ويولد دائما، التأمل فيه ميزة أنه بعيد عن عنصر الوقت يمكن تتأمل فى السماء وشكلها وماذا يفعل الملائكة فيها إلى أن تقول: لى اشتهاء أن أنطلق.





= وقت الراحة: الراحة لا تعنى الكسل، الراحة تدخل تحت بند الوصية التى تقول قدس يوم الرب وهى إحدى الوصايا العشر، الكاهن عليه أثقال كثيرة في تَقَبُّل الاعترافات والتناول ومناولات المرضى والافتقاد، لكن في وسط كل هذه المشاغل لابد أن يكون هناك وقت للراحة الجسدية، في أيامنا هذه كثُرت أمراض المفاصل عند الناس لازم يكون هناك تمرينات رياضية ومشي وتحريك للجسم، دور على نفسك وشوف هل أنت تعمل هذه الأشياء.