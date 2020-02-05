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اقتصاد

التخطيط تعلن انتهاءها من مراجعة استراتيجية التنمية المستدامة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:18 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،عن نجاح وزارتها في الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا.

أوضحت "السعيد" في تصريحات لها، أن الوزارة تسعي  لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

أوضحت أن النسخة المُحدثة لرؤية مصر 2030 تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.

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