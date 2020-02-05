إبراهيم فايق: الكابتن شوبير مدرسة ويعمل بجدية شديدة.. فيديو

قال إبراهيم فايق الإعلامي الرياضى، إن الكابتن شوبير مدرسة كما أنه لعب بأمانة شديدة ويوجد بينه وبين أي أحد في الإعلام الرياضى مسافة كبيرة .
وأضاف إبراهيم فايق خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن المسافة التي تميز الكابتن شوبير في مجال الإعلام لها علاقة بالخبر والمعلومة والطريقة.
وأوضح إبراهيم فايق ، أن الكابتن شوبير يعمل كثيرا جدا عن اى احد كما انه لديه ذاكرة قوية جدا وحديدية.
وتابع إبراهيم فايق، أن الكابتن شوبير دائما لدية ما وراء الخبر علي طول الوقت وعلى مدار الساعة وهذا ما يجعله متميز جدا عن اى احد في عمله .
واستكمل إبراهيم فايق ، أن الصحفي والاعلامي النابغ وهو من يكون لديه معلومات ما وراء الخبر .