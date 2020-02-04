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بعد عودة المحتجزين باليمن.. رئيس جمعية الصيادين بدمياط: نشكر الرئيس السيسي وإحنا كنا فاقدين الأمل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:53 م
الصيادين العائدين
الصيادين العائدين من اليمن
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هاني حسين
وجه حسام خليل رئيس جمعية الصيادين في دمياط،  تعليقا على عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن،  الشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن.

وأضاف  حسام خليل، في مداخلة هاتفية  مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أن الرئيس السيسي اهتم بعودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن والصيادين كانوا في منطقة خطر نتيجة الأوضاع الخطيرة في اليمن".

وتابع حسام خليل "نشكر الرئيس السيسي على إعادة الصيادين المصريين من اليمن وكنا فاقدين الأمل في عودة الصيادين المصريين من اليمن ".

ولفت حسام خليل:"  وزارة الخارجية المصرية بذلت مجهود كبير ومباحثات كثيرة من أجل إعادة المصريين من اليمن، وتم اختيار أفضل طريق لعودة الصيادين المحتجزين في اليمن"، مضيفا "فرحة أهالي الصيادين لا توصف".

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