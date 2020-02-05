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محافظات

فودة: السائح البريطاني سيفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:41 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن السائح البريطاني سوف يُفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ  منذ وصوله المطار مشيرًا إلى أن التطور شمل جميع الخدمات والمرافق  في كل أنحاء شرم الشيخ. 

جاء ذلك خلال استقبال فودة  اليوم مندوبى إحدى الشركات السياحية الانجليزية العاملة فى المجال السياحى والتى ستقوم بتشغيل أولى رحلاتها يوم 16 فبراير الجارى الى شرم الشيخ  .

والمقرر تنظيم  5 رحلات أسبوعيا للمدينة من فبراير حتى مايو القادم على ان ترتفع نسبة السياح الإنجليز عبر هذه الشركة الى نحو 20 الف سائح فى الفترة من مايو الى اكتوبر المقبل ، وقد رحب المحافظ بنواب الشركة وأبدى سعادته بوجودهم مؤكدا على ان السائح الإنجليزى سيفاجأ بمدى التطور الهائل التى شهدتها المدينة خلال الأربع سنوات الماضية .وذلك منذ لحظة وصوله الى مطار شرم الشيخ الدولى والذى شهد تطورا مذهلا من خلال التوسعة وافتتاح صالات جديدة فضلا على استخدامه لأحدث الاجهزة الالكترونية الحديثة مرورا بالطرق والبنية التحتية والمزارات السياحية والفنادق والتى تم رفع كفاءتها على اعلى مستوى فضلا على المشروعات الكبرى الجارى الانتهاء منها قريبا مثل المتحف الفرعونى الكبير ومدينة اليخوت العالمية وسلسلة من المطاعم والكافيهات ومراكز التسوق الحديثة ، اضافة للاماكن الخاصة للسياح الانجليز والتى تهتم بها عدد من الفنادق كأماكن خاصة مميزة .
فودة: السائح البريطاني سيفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ
فودة: السائح البريطاني سيفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ
فودة: السائح البريطاني سيفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ
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