فودة: السائح البريطاني سيفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن السائح البريطاني سوف يُفاجأ بتطور هائل بشرم الشيخ منذ وصوله المطار مشيرًا إلى أن التطور شمل جميع الخدمات والمرافق في كل أنحاء شرم الشيخ.





جاء ذلك خلال استقبال فودة اليوم مندوبى إحدى الشركات السياحية الانجليزية العاملة فى المجال السياحى والتى ستقوم بتشغيل أولى رحلاتها يوم 16 فبراير الجارى الى شرم الشيخ .



