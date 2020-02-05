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أخبار البلد

هيثم شرابي: اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة تحتاج إلى تعديل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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أماني نوار

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن اختصاصات صندوق ذوي الإعاقة الواردة في المادة 10 من الدستور جيدة ولكنها تحتاج إلى توفير أمور اجتماعية مثل المساهمة في تكاليف زواج البنات  وتجهيز البيوت وتسهيل إجراءات الحج والعمرة.


وأضاف "شرابي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن فكرة الصندوق الخاص بذوي الإعاقة  فكرة رائعة تتفق مع المواثيق الدولية.


وأكد "شرابي" أن عمل هذا الصندوق سيكون بعيدا عن الدعم الذي تقدمه الحكومة لأصحاب ذوى الإعاقة، منوها أن اللجنة سعت إلى أن تكون مواد القانون واضحة بشأن الدعم المقدم من الصندوق لتحقيق أكبر استفادة للأبناء هذه الفئة من المجتمع دون النظر إلى دعم الحكومة لها.


يذكر أن الصندوق هدفه دعم ذوى الإعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية لغير المؤمن عليهم.

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