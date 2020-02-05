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برلمان

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:01 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بموافقة البنك المركزي على مقترح النائب سمير البطيخي، بشأن عمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات فوق سن الـ60 عامًا، لمدة 10 سنوات، بفائدة 12% بحد أقصى 250 ألف جنيه.


وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن موافقة البنك المركزي على المقترح البرلماني بمثابة أنتصار جديد لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاض جديد لسعر الفائدة البنكية وذلك سيؤثر بالسلب على الشهادات الادخارية الخاصة بأصحاب المعاشات.


وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن فكرة تخفيض الفائدة لتشجيع الشباب على عمل مشاريع جديدة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة ولكن أصحاب المعاشات ليس لديهم القدرة على عمل مشاريع جديدة وبعمل هذه الشهادات الادخارية ثابتة الفائدة لمدة 10 سنوات ستكون بمثابة سند لهم.


يأتى ذلك بعد أن أعلن النائب سمير البطيخى، عن تقدمه بمقترح لعمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، على أن يتم وضع اشتراطات صارمة تضمن توفير مزيد من الضمانات للمستحقين من كبار السن والمتقاعدين وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.


وأوضح البطيخى في مقترحه، أن نسبة الفائدة بالشهادة لن تقل عن 12 أو 13% كحد أدنى، مؤكدا أن مقترحه يستهدف توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الحالية من غلاء وتدني قيمة معاشهم.


ونوه إلى أن مقترحه يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى الاهتمام بكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

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