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رياضة

عمرو جمال : لولا قوة شخصيتي لانتهيت بعد فترة صعبة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:19 ص
عمرو جمال
عمرو جمال
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محمد رشاد
قال عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إنه تخطى مرحلة صعبة للغاية، مبديا سعادته بالفوز على نادي مصر برباعية، في بطولة الدوري المصري.

وأضاف عمرو جمال عبر إذاعة الشباب والرياضة "لست صغيرا، لقد لعبت مع جيل كبير وتركت بصمة، واجهتني ظروفا صعبة للغاية، ولولا قوة شخصيتي، لسقطت تماما ، بعد العودة من رحلة احترافي خارج مصر، لم ألعب لموسم كامل بسبب عدة إصابات، ثم تعثرت صفقة انتقالي للصفاقسي التونسي، وتعرضت لإصابات أخرى عطلت بدايتي مع طلائع الجيش".

وواصل "أتحدى الظروف وأعمل بكل جدية وإصرار، أحتاج للاستقرار لفترة، لقد لعبت الأهلي والمنتخب وأعلم جيدا كيف أستعيد مستواي".

وعن مسيرة فريقه هذا الموسم، قال "طلائع الجيش يضم لاعبين على أعلى مستوى، لكن كرة القدم ليست بالأسماء، بل بالجهد داخل الملعب، هذا ما تعاهدنا عليه مؤخرا، وأثق أنه مع الوقت سنتحرر نسبيا مع تحسن النتائج".

وأتم عمرو جمال "لقد مر الفريق بظروف صعبة ليس بسبب الأداء بل سوء حظ ليس مبررا أو طبيعيا، لذا لم يكن أمامنا سوى الفوز أمام نادي مصر".

ويلعب عمرو جمال بصفوف الطلائع على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.
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