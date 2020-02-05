بعد اختياره مبعوثاً لتمويل استراتيجية 2030.. تعرف على أبرز مناصب الدكتور محمود محيي الدين

أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،عن اختيار الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول السابق لرئيس مجموعة البنك الدولي؛ لمنصب المبعوث الأممي الخاص لتمويل استراتيجية 2030.

وينشر "صدي البلد" أبرز المناصب التي تقلدها " محي الدين" خلال السنوات السابقة، من بينها حصوله علي منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات منذ نوفمبر 2015 وحتى 2019.

وعمل " محي الدين" في عام 2010 حتي 2013 في منصب المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي، وترقي في مجموعة البنك ليصبح مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها حتي 2014، و استكمال عمله كسكرتير مؤسسي ومبعوث خاص للبنك منذ2014 حتي 2015، إلي أن تقلد منصب نائب رئيس البنك.

وفي 2004 حتي 2010 شغل منصب وزير الاستثمار في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ومن قبلها مستشارا لوزير التجارة الخارجية في الفترة من 2001 حتي 2002 . وعمل لمدة 3 سنوات مستشارا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الفترة من 1999 حتي 2001

وعمل في الفترة من 1997 حتي 1998 مستشارا فنيا لأحد مشروعات الأمم المتحدة التابعة لمنظمة التجارة والتنمية أونكتاد.

كما شغل " محيي الدين" عضو بمجالس إدارات " البنك العربي الافريقي، مجلس أمناء بالجامعة البريطانية، عضو اللجنة التنفيدية لمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات، عضو مجلس إدارة بالبنك المركزي للمصري، عضو بمجلس إدارة بنك HSBC"