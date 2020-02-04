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أخبار العالم

حالة طبية مثيرة.. امرأة مصابة بـ كورونا تلد طفلة سليمة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 11:53 م
أرشيفية
أرشيفية
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حسام رضوان
في حالة طبية مثيرة، ولدت إمرأة صينية مصابة بفيروس كورونا الجديد طفلتها، التي اتضح بعض الفحص أنها لم تصب بالعدوي وولدت بصحة جيدة.

وبحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أنجبت الأم طفلتها في مستشفى بمدينة هاربين الصينية، يوم 30 يناير الماضي، وجاء في صحة جيدة وبلغ وزنها نحو 3 كجم، مشيرة إلى أن حالة الأم مستقرة.

وتفصيلا، أجريت للأم جراحة قيصرية من أجل الولادة حتى لا تتدهور حالتها الصحية، فيما يخضع الطاقم الطبي المشارك في العملية للمراقبة الطبية، وتم التأكد أكثر من مرة من خلوّ الطفلة من كورونا.

وكان التلفزيون الصيني قد ذكر أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير.

وتم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، بؤرة تفشي المرض، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم 13522 حالة.

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