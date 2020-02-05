AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب الصيادين بكفر الشيخ: ورانا قيادة سياسية حريصة على رعاياها في الخارج والداخل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:58 ص
الصيادين العائدين
الصيادين العائدين من اليمن
Advertisements
هاني حسين
وجّه أحمد نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، التحية والشكر إلى القيادة السياسية والرئيس السيسي لحرصه على إعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن.

وأضاف أحمد نصار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "نشكر الرئيس السيسي ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم على مجهوداتهم الكبيرة لاستعادة المصريين  من اليمن".

وتابع أحمد نصار: "مصر تهتم بأبنائها وأصبح للمواطن المصري عامة والصياد بصفة خاصة قيمة في الداخل والخارج، وهناك فرحة لا توصف لأهالي الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن".

وأكمل أحمد نصار: "كنا فاقدين الأمل في عودة المصريين المحتجزين في اليمن ولكننا اكتشفنا أن مصر بها قيادة سياسية قادرة على حماية مواطنيها ورعاياها في الداخل والخارج".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تحسن الجو.. استمرار توقف الصيد لليوم الخامس في كفر الشيخ

نقيب كفر الشيخ يطالب بحل مشكلة تأمينات الصيادين مع المالية.. مستندات

وزيرة الهجرة: عودة الصيادين المحتجزين في اليمن سيمفونية للدولة المصرية

مصر تقف في ظهر أولادها.. وزيرة الهجرة: الصيادون العائدون من اليمن يشكرون الرئيس السيسي

بعد احتجازهم .. الصيادون العائدون من اليمن: ربنا يعز مصر برئيسها وناسها.. فيديو

«رافعين الأعلام».. فرحة الصيادين العائدين من اليمن بعد احتجازهم.. شاهد

ترشيحاتنا

ميمي عبد الرازق يكشف تفاصيل مشادته الكلامية مع حمدي النقاز الموسم الماضي

بث مباشر .. ترامب يلقي خطاب حال الاتحاد في الكونجرس

انسى الشخير للأبد وبدون أدوية بـ 7 حيل خارقة

السبب الحقيقي لاستبعاد فرجاني ساسي من مباراة حرس الحدود.. فيديو

الدوري اتلعب 60 مرة فاز الأهلي بـ 41.. تركي آل الشيخ يواصل استفزاز جماهير الزمالك

عادات غذائية غريبة ومرعبة وراء ظهور فيروس كورونا في الصين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل