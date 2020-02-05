نقيب الصيادين بكفر الشيخ: ورانا قيادة سياسية حريصة على رعاياها في الخارج والداخل

وجّه أحمد نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، التحية والشكر إلى القيادة السياسية والرئيس السيسي لحرصه على إعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن





وأضاف أحمد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": " نشكر الرئيس السيسي ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم على مجهوداتهم الكبيرة لاستعادة المصريين من اليمن ". لاستعادة





وتابع أحمد نصار: "مصر تهتم بأبنائها وأصبح للمواطن المصري عامة والصياد بصفة خاصة قيمة في الداخل والخارج، وهناك فرحة لا توصف لأهالي الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن".





وأكمل أحمد نصار: " كنا فاقدين الأمل في عودة المصريين المحتجزين في اليمن ولكننا اكتشفنا أن مصر بها قيادة سياسية قادرة على حماية مواطنيها ورعاياها في الداخل والخارج".



