ناصر منسي: الفوز على إف سي مصر مهم لنا ونركز على مواجهة الأهلي

أكد ناصر منسي، لاعب طلائع الجيش، أن الفوز على إف سي مصر، أمس، كان في غاية الأهمية للاعبي الفريق .
وقال ناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة صدى البلد: "التوفيق لم يحالفنا في المباريات الماضية، لكن الفوز اليوم كان مهمًا لنا".
وأكمل: "نركز حاليا على مواجهة الأهلي بالجولة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية".
واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضيفه نادي مصر بنتيجة 4-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري.