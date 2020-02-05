ناصر منسي: الفوز على إف سي مصر مهم لنا ونركز على مواجهة الأهلي

وقال ناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة صدى البلد: "التوفيق لم يحالفنا في المباريات الماضية، لكن الفوز اليوم كان مهمًا لنا".





وأكمل: "نركز حاليا على مواجهة الأهلي بالجولة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية".