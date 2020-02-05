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رياضة

ناصر منسي: الفوز على إف سي مصر مهم لنا ونركز على مواجهة الأهلي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:44 ص
ناصر منسي لاعب طلائع
ناصر منسي لاعب طلائع الجيش
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حسام الحارتي
أكد ناصر منسي، لاعب طلائع الجيش، أن الفوز على إف سي مصر، أمس، كان في غاية الأهمية للاعبي الفريق .

وقال ناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، عبر قناة صدى البلد: "التوفيق لم يحالفنا في المباريات الماضية، لكن الفوز اليوم كان مهمًا لنا".

وأكمل: "نركز حاليا على مواجهة الأهلي بالجولة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية".

واكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضيفه نادي مصر بنتيجة 4-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكري فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري.
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