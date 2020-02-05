الترجي التونسي يستفز الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تحدّث مجدي تراوي، المدرب المساعد في نادي الترجي التونسي، عن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في مصر، واحتمالية وقوعه أمام الأهلي أو الزمالك.





وتأهل الترجي تأهل إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مُتصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.





وقال "تراوي" خلال مداخلة لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "نسير مباراة بمباراة، وأيًا كان المنافس نركز على أنفسنا وليس على اسم الخصم في ربع النهائي، فقط نضع ضغطًا على لاعبينا بأننا رقم واحد وسنحقق اللقب".





وأضاف: "الوداد أو الأهلي أو الزمالك، كلها أندية كبيرة ولديها الخبرة، وسنتعامل مع أي خصم، مواجهة الأهلي أو الزمالك تحديدًا؟ أيًا كان من سيواجهنا (مبروك لنا)".





وأكمل: "نحاول دائمًا تطوير الفريق واللعب على تحقيق الألقاب، ونسير على الطريق الصحيح ونتمنى التوفيق لنا، التفاؤل موجود، وكل الأندية التي وصلت ربع النهائي قوية، وفازوا بالبطولة قبل ذلك، ومواجهة أي فريق ستكون صعبة بالتأكيد".





وواصل: "التدريبات العربية تُمتع الجماهير، الفرق التونسية والمصرية والمغربية مبارياتها تكون ممتعة".





وعن رحيل أنيس البدري وتأثير ذلك على حظوظ الترجي بدوري الأبطال، أوضح: أنه قيمة كبيرة ولاعب مميز وقدم إضافة قوية وحصل على لقبين إفريقيين مع الترجي، ولكن لدينا لاعبون جيدون أيضًا وآخرون جدد يمكنهم اللعب في مركز البدري، ولديهم الحماس وإن شاء الله يسدون فراغه، فنحن نستطيع تعويض رحيل أي لاعب ونلعب كمجموعة واحدة".





وأتم: "نريد كسر عقدة خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك".





ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم 14 فبراير الجاري، في قطر، بمباراة السوبر الإفريقي.