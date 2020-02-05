AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الترجي التونسي يستفز الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:11 ص
مجدي تراوي مدرب الترجي
مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي
Advertisements
محمد رشاد
تحدّث مجدي تراوي، المدرب المساعد في نادي الترجي التونسي، عن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في مصر، واحتمالية وقوعه أمام الأهلي أو الزمالك.

وتأهل الترجي تأهل إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مُتصدرًا للمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.

وقال "تراوي" خلال مداخلة لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "نسير مباراة بمباراة، وأيًا كان المنافس نركز على أنفسنا وليس على اسم الخصم في ربع النهائي، فقط نضع ضغطًا على لاعبينا بأننا رقم واحد وسنحقق اللقب".

وأضاف: "الوداد أو الأهلي أو الزمالك، كلها أندية كبيرة ولديها الخبرة، وسنتعامل مع أي خصم، مواجهة الأهلي أو الزمالك تحديدًا؟ أيًا كان من سيواجهنا (مبروك لنا)".

وأكمل: "نحاول دائمًا تطوير الفريق واللعب على تحقيق الألقاب، ونسير على الطريق الصحيح ونتمنى التوفيق لنا، التفاؤل موجود، وكل الأندية التي وصلت ربع النهائي قوية، وفازوا بالبطولة قبل ذلك، ومواجهة أي فريق ستكون صعبة بالتأكيد".

وواصل: "التدريبات العربية تُمتع الجماهير، الفرق التونسية والمصرية والمغربية مبارياتها تكون ممتعة".

وعن رحيل أنيس البدري وتأثير ذلك على حظوظ الترجي بدوري الأبطال، أوضح: أنه قيمة كبيرة ولاعب مميز وقدم إضافة قوية وحصل على لقبين إفريقيين مع الترجي، ولكن لدينا لاعبون جيدون أيضًا وآخرون جدد يمكنهم اللعب في مركز البدري، ولديهم الحماس وإن شاء الله يسدون فراغه، فنحن نستطيع تعويض رحيل أي لاعب ونلعب كمجموعة واحدة".

وأتم: "نريد كسر عقدة خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم 14 فبراير الجاري، في قطر، بمباراة السوبر الإفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يلعب بالنار.. الزمالك مهدد بالإقصاء من البطولة الإفريقية بسبب قطر

اخبار الرياضة.. حجازي يقترب من الأهلي.. وكاف يحسم بديل الزمالك في السوبر.. والترجي يدعم صفوفه بصفقة جديدة

الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية بـ دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

كاف يحدد موعد قرعة دور الثمانية بـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أبرزها الأهلي ومازيمبي والزمالك.. 29 بطولة تزين ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

تأجيل الدراسة أسبوعين.. تحرك برلماني عاجل بعد تهديد فيروس كورونا.. تفاصيل

وفاة الأم قاتلة طفليها ببنها داخل غرفتها بالعناية المركزة

وكيل رمضان صبحي يكشف مصيره مع الأهلي

اخبار الرياضة.. برزنتيشن ترد على أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي

بشرى سارة.. استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه في 2020

القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات من المجندين والضباط الاحتياط

AdvertisementS

فسخ التعاقد مع خالد بوطيب وتورط كهربا مع المخابرات القطرية.. تعرف على أبرز تصريحات رئيس الزمالك اليوم

تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي.. ماذا فعل؟

أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. برزنتيشن ترد في 6 نقاط

أول قرار من إدارة الزمالك بعد إنهاء أزمة ملعب السوبر الأفريقي

صدمة لـ جماهير الأهلي بسبب تجدد إصابة رمضان صبحي.. تفاصيل

الترجي التونسي يستفز الأهلي والزمالك قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

تقارير: إلغاء بث مباراة ليفربول أمام شروزبري بسبب يورجن كلوب

تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة جديدة لـ جماهير الأهلي.. تفاصيل سارة

الهلال السعودي يبدأ التجهيز لرحيل نجم الفريق.. والبديل مفاجأة مدوية

لأول مرة.. الأهلي ينافس ليفربول على رقم قياسي جديد

اخبار الرياضة.. برزنتيشن ترد على أزمة إذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز.. تركي آل الشيخ يفاجئ لاعبي الأهلي بعد التأهل الأفريقي

رسميا.. قطر توافق على شروط رئيس الزمالك لخوض السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل