نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم رأس السنة.. صور

احتفل صناع فيلم رأس السنة، بالعرض الخاص للعمل، في إحدى دور السينما بالزمالك.





وقد حضر العرض المنتج محمد حفظي، بسمة، المخرج محمد صقر، محمد الألفي، هشام الشاذلي، محمود اللوزي، المنتجة شاهيناز العقاد.





وهنأ عدد من الفنانين، أبطال العرض، منهم "جيهان خليل، هاجر الشرنوبي، الناقد احمد شوقي، تامر فرج" وغيرهم من صناع السينما .





وكان فيلم "رأس السنة"، جرى عرضه العالمي الأول في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وتدور أحداثه في ليلة واحدة داخل قرية ساحلية سياحية، وتجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009، الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم، ومن حولهم إلى الأبد.





والفيلم من تأليف محمد حفظي، إخراج صقر في تجربته الأولى، بطولة النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.