الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يحقق رقماً قياسياً جديداً ويفوز على نانت

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نانت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة، على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.





أحرز هدف الشوط الأول اللاعب ماورو إيكاردي في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول لصالح فريق باريس سان جيرمان.





وفي الدقيقة 57، أضاف المدافع تيلو كيرير الهدف الثاني بضربة رأس، ليسجل الهدف رقم 100 لبي إس جي في كل البطولات هذا الموسم، بينما أحرز موسيس الهدف الوحيد لنانت في الدقيقة 61.





تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ونجح فريق سان جيرمان في ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل هدف الشوط الأول، بينما فشل نانت في ترجمة سيطرته على الكرة، ولم ينجح أي فريق في فرض أسلوب لعبه على الآخر.





ورفع فريق باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 58 متصدرا بذلك جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد نانت عند النقطة 32 احتل بها المركز العاشر.