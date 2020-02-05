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اقتصاد

الصادرات والواردات: 360 مليون جنيه لتطوير المعامل الغذائية والصناعية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 03:39 ص
واردات
واردات
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ولاء عبد الكريم

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه .

أضاف في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالى 90 مليون جنيه ، وجار حاليًا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالى المقبل بقيمة 170 مليون جنيه.

أشار الى أن هذا التطوير سيسهم بدرجة كبيرة فى سرعة إنهاء كافة إجراءات فحص العينات داخل الموانئ مما سيقلل من زمن إجراءات الإفراج عن الرسائل ويخفض التكلفة ويرفع من دقة إجراءات الفحص.

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