الصادرات والواردات: 360 مليون جنيه لتطوير المعامل الغذائية والصناعية

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، أن الهيئة تقوم حاليًا بتطوير منظومة المعامل الغذائية والصناعية بقيمة 360 مليون جنيه .

أضاف في تصريحات له، أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى بالكامل بتكلفة قدرها حوالى 90 مليون جنيه ، وجار حاليًا إجراءات التعاقد على المرحلة الثانية بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العام المالى المقبل بقيمة 170 مليون جنيه.



