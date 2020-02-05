72 طلب إحاطة على طاولة النواب لوزير الزراعة الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الثلاثاء المقبل، مناقشة 72 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة للدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتضم المناقشات 14 طلب إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات مناقشة عامة مقدمة من محمد سعد تمراز وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل المزارع متمثلة في انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدي عاملة، فتحي قنديل وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهاني أباظة وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن شراء وتسويق محصول القطن، ومحمود عبد السلام الضبع وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة القطن وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الانتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها، وعلاء عابد وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على جودة القطن المصري، برديس سيف الدين عمران وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح، والعضو محمد الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمحصول قصب السكر وتحديد سعر عادل للطن، العضو أسامة أبو المجد وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج، و سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إعادة النظر في الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة، و أبو المعاطي مصطفى وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعي التكاليف الباهظة لزراعته.





وتضم أيضا 7 طلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق.،و15 طلب إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة.، وطلبات مناقشة عامة مقدمة من غريب أحمد حسان وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين، وسمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وهاني أباظة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بسعر مناسب، وفتحي قنديل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ومحمود عبد الله هيبة وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حماية الثروة الحيوانية، وأسامة أبو المجد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وطارق متولي وعشرين عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي لتنمية الثروة السمكية، وأبو المعاطي مصطفى وتسعة عشر عضوًا ، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف وماله من تأثير سلبي على الثروة الحيوانية.

وتضم أيضا 11 طلب إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، و4طلبات إحاطة وطلبا مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح إلا لزراعته، 7 طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، و4طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، طلبا إحاطة عن إجراءات الوزارة بشأن أراضي المتخللات حتى يمكن استغلالها، وطلبا إحاطة عن عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إجراءات الوزارة بشأن تطوير المجازر ورفع كفائتها، و9 طلبات متفقة.