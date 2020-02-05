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أخبار العالم

نواب يعلنون مقاطعة خطاب ترامب السنوي في الكونجرس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت تقارير أمريكية أن نوابًا قرروا مقاطعة خطاب حالة الاتحاد الذي من المقرّر الذي يلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية تصويت مجلس الشيوخ في محاكمة عزله، والذي من المتوقع أن يكون لصالح تبرئته.

وبحسب "ذا هيل"، قرّر ما لا يقل عن 7 من الديمقراطيين في مجلس النواب مقاطعة خطاب حالة الاتحاد، وهم: آل جرين (تكساس) ، الكسندريا أوكاسيو كورتيز (نيويورك)، آيان بريسلي (ماساتشوستس)، ستيف كوهين (تين)، إيرل بلومينوير (أوريجون) ، هانك جونسون (جورجيا) وفريديريكا ويلسون (فلوريدا)، التي اختارت أيضًا عدم حضور خطاب ترامب السنوي الماضي أمام الكونجرس كتعبير عن الاحتجاج على رئاسته.

وأعلنت كل من أوكاسيو كورتيس وبريسيلي، اللتين كانتا هدفين لترامب خلال العام الماضي، الثلاثاء أنهما لن يكونا في غرفة مجلس النواب للاستماع إلى الخطاب.

حضر كلاهما حالة الاتحاد في ترامب العام الماضي بعد شهر تقريبًا من توليه منصبه.
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