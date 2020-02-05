رائدة الأعمال الهندية تعلن تنظيم المنتدى الاقتصادي للمرأة بمصر

قالت هاربين أرورا، رائدة الأعمال الهندية، أنه سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة على أرض مصر خلال شهر مارس.





وأضافت أرورا، خلال حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" والذي يقدمه الإعلامي "رامي رضوان"، إن زيارتها إلى مصر هي الثانية بعد ما جاءت في عام 2018، وكانت أحد المكرمين في منتدى شباب العالم عام 2018؛ إذ تم تكريمها من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وقالت أرورا،: "أتقدم بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فهي من بين مَن قدموا الرعاية الكبيرة لنا، وقامت بزيارتنا في الهند، وتواصلت مع الجهات المنظمة".





وتابعت رائدة الأعمال الهندية: "الدكتورة مايا مرسي كانت داعمًا رئيسيًّا لي، ولها مكانة في قلبي وأقدرها كثيرًا، ونحن هنا في مصر من أجلها".



