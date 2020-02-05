AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رائدة الأعمال الهندية تعلن تنظيم المنتدى الاقتصادي للمرأة بمصر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت هاربين أرورا، رائدة الأعمال الهندية، أنه سيتم تنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة على أرض مصر خلال شهر مارس.

وأضافت أرورا، خلال حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" والذي يقدمه الإعلامي "رامي رضوان"، إن زيارتها إلى مصر هي الثانية بعد ما جاءت في عام 2018، وكانت أحد المكرمين في منتدى شباب العالم عام 2018؛ إذ تم تكريمها من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وقالت أرورا،: "أتقدم بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، فهي من بين مَن قدموا الرعاية الكبيرة لنا، وقامت بزيارتنا في الهند، وتواصلت مع الجهات المنظمة".

وتابعت رائدة الأعمال الهندية: "الدكتورة مايا مرسي كانت داعمًا رئيسيًّا لي، ولها مكانة في قلبي وأقدرها كثيرًا، ونحن هنا في مصر من أجلها".

واستطرد  رائدة الأعمال الهندية أن منتدى شباب العالم يرتبط إلى حد كبير بريادة الأعمال، فهو يعني في الأساس بالشباب ومن بين المنتديات التي نرى فيها الشباب يقومون فيه بكل ما هو متاح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيسة القومي للمرأة لـ أ ش أ: منتدى شباب العالم منصة دولية تحاكي المنصات الخاصة بالأمم المتحدة

برلمانى: منتدى شباب العالم مهتم بريادة الأعمال وتوظيف إبداعات الشباب

مايا مرسي: قضايا المرأة على طاولة منتدى شباب العالم

ممثل مركز الثقافة الأردني: منتدى شرم الشيخ أهم منصة لشباب العالم الواعي المثقف

القومي للمرأة: لو مخدناش حقوقنا الآن مش هنعرف نخدها

اقتصادي: أبو الشباب هو اللقب الأنسب للرئيس السيسي

ترشيحاتنا

فزع بعزبة خضر بعد العثور على 5 جثامين مشنوقين والنيابة تنتقل لمعاينة مكان الجريمة والضحايا

بعد تعيين محمود محيي الدين.. مصريون في الأمم المتحدة

هنادي مهنا تنضم لفريق مسلسل دهب عيرة

مدرب الترجي عن إمكانية مواجهة الأهلي أو الزمالك بدوري الأبطال: أي منهما.. مبروك الفوز لنا

عقب رحيل نجم الفريق لـ الأهلي.. «البطاوي» يكشف خطة الاستثمار في سيراميكا كليوباترا

ميمي عبدالرازق يتغزل في حسام حسن.. ويكشف سبب رحيله عن سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل