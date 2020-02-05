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اقتصاد

المصري الكندي: مصر تمتلك فرص تعدينية كبيرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:52 ص
تعدين
تعدين
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علياء فوزي

قال الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى، إن مصر لديها إمكانيات تعدينية هائلة تحتاج الى برامج استكشافية بشكل منظم من خلال شركات عالمية كبرى للاستثمار فى هذا القطاع عالى المخاطر وطويل الأجل.


أضاف في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن برامج الاستكشاف المنتظم تحتاج الى خبرات متراكمة، موضحا أن الاستثمار فى قطاع التعدين  يعد فرصة عظيمة للصناعة المصرية .


أوضح أن ذلك القطاع سيوفر المواد الخام مثل الرصاص و الزنك التى تعتمد عليها العديد من الصناعات وزيادة القيمة المضافة لتلك المعادن بعد تصنيعها فضلا انه يمثل استثمارا أجنبيا مباشرا للبلاد ويساهم فى تطوير البنية التحتية للمناطق القريبة من مناجم المعادن حيث  شق طرق حرف آبار تشييد و مجتمعات عمرانية جديدة.

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