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المرشح لمنصب نقيب المحامين يروي أسرارًا على لسان عمر سليمان.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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البهي عمرو

كشف المحامى والمفكر والمرشح لمنصب نقيب المحامين رجائي عطية، تفاصيل حوار دار بينه واللواء عمر سليمان، "تقابلت مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة فى هذا التوقيت، وكشف عن أشياء مهمة" "انا كنت معاك يا رجائي المرة اللى فاتت ومعاك المرة دى ولا أخفى عليك أننا زوّرنا الانتخابات ضدك".


وتابع "عطية" أن عمر سليمان قال له "كان هناك اجتماع حضره الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وجمال مبارك وكمال الشاذلى وحبيب العادلي وصفوت الشريف وعمر سليمان" وتم طرح أنه ناجح فى انتخابات نقابة المحامين.


وأشار المرشح لمنصب نقيب المحامين، إلى أن عمر سليمان رد خلال الاجتماع وقال إن رجائي عطية ليس له علاقة بالإخوان وأنه صاحب رأى، وأن حبيب العادلي قام بإظهار شريط به محادثة بينه وبين مختار نوح" .


وأوضح المرشح على منصب نقيب المحامين، أن هذا الكلام السالف ذكره سمعه من عمر سليمان، مؤكدًا أن هذا بعد خوضه انتخابات نقابة المحامين ضد النقيب الحالي سامح عاشور فى 2005، وفاز عاشور بالمنصب.


وأضاف المرشح لمنصب نقيب المحامين، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه خاض تجربة الانتخابات على منصب نقيب المحامين ثلاث مرات سابقة.

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