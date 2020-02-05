AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 06:21 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 4 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 4 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالذكاء وبسرعة البديهة، ولديك أيضا وعي وضمير مهني يقظ.. لكنك تميل للعصبية والتسرع في انفعالاتك وردود أفعالك.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

لمواليد 13 ديسمبر.. تعرف على توقعات الأبراج في 2020

تحكم في انفعالاتك.. 22 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك وما نصيحة الأبراج

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

31 ديسمبر| ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما هي نصيحة الأبراج لك

ترشيحاتنا

ابتعدوا عنها.. 3 أمور تدمر مناعة الأطفال

حكم مصافحة المصلين عقب انتهاء الصلاة مباشرة.. أمين الفتوى يجيب

المرشح لمنصب نقيب المحامين يروي أسرارًا على لسان عمر سليمان.. فيديو

حقيقة تجدد إصابة نجم الأهلي رمضان صبحي .. فيديو

هل من مات بمرض السرطان شهيد؟.. الإفتاء تجيب

رمضان صبحي يكشف حقيقة تجدد إصابته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل