AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رجائي عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين يكشف ملامح برنامجه الانتخابي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:25 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
Advertisements
البهي عمرو

قال المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، إن لديه برنامجا انتخابيا يخدم الجميع ويقوم على جماعية القيادة، وأن أهم ملامحها أن يدير النقابة جميع الأعضاء بالكامل وليس النقيب.


وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هناك برنامجا طموحا ليعطى الحرية لكل محام لإبداء رأيه.


وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن برنامجه يهدف إلى إعادة صياغة التنظيم المالى للنقابة من خلال لوائح جديدة وتفعيل القانون واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب واستعادة النقابات الفرعية لسلطتها التى منحها القانون، إعادة النظرة في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.


وتابع المرشح على منصب نقيب المحامين: "العمل على العلاقات المتوازنة مع السلطات التى يتعامل معها المحامي، العمل على إعادة دورة نقابة المحامين على تنمية القانون فى مصر، وضع آلية حقيقية وفاعلة لا تنقية جداول المحامين، استرداد أصول وممتلكات النقاب ومراجعة مشروعات تحت الإنشاء، وضع أهمية قصوى لمن هو أولى بالرعاية، حق شباب المحامين فى تنميتهم المادية والثقافية والقانونية.


وفى نفس السياق أكد المرشح على منصب نقيب المحامين أن النقابة ليست مكانا لممارسة السياسة، وأشاد رجائي عطية بالدكتور أحمد فتحي سرور.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات المحامين: رجائي عطية يتقدم للمنافسة على منصب النقيب العام.. صور

رجائي عطية ضيف أحمد موسى الليلة.. فيديو

ضبط راقصة بالبحر الأحمر.. تحمل كارنية نقابة المحامين.. رجائي عطية يعلق

رجائي عطية: لم أكن رجل الدولة.. ولو كنت كذلك لوفقت في انتخابات نقابة المحامين

أحمد موسى يقاطع ضيفه ويعلن عن خبر عاجل.. فيديو

لحظة وصول 32 صيادًا تم احتجازهم في اليمن.. فيديو

ترشيحاتنا

وداعاً يا جميلة الجميلات.. صابرين تنعي الفنانة نادية لطفي

بلا أثر.. طرق غريبة لعلاج الجروح بدون مضادات حيوية

خالد الغندور يرد على تغريدة تركي آل الشيخ بشأن الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

خافت من الفضيحة.. فتاة تقفز من شقة دعارة في المعصرة لحظة وصول الشرطة.. تفاصيل

ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

للمرة الأولى.. إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة

تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير ولاعبي الأهلي بـ قرارين جديدين

خالد الغندور يرد على تغريدة تركي آل الشيخ بشأن الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

فكرة بـ مليون جنيه.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب فوز ليفربول أمام شروزبري تاون

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

بعد رفضه مصافحتها.. نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب.. فيديو

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

بتكلفة لا تتعدى الـ5 جنيهات.. علاج الزائدة الجلدية بدون جراحة

الدوري اتلعب 60 مرة فاز الأهلي بـ 41.. تركي آل الشيخ يواصل استفزاز جماهير الزمالك

ست بـ 100 راجل.. إنجي علي توجه رسالة مؤثرة لـ رانيا يوسف

قبل وضع جنينها بيوم.. حكاية ياسمين.. مزقها أعمامها بـ24 طعنة لحملها من خطيبها.. وزغاريد فرحة لغسل العار

نوع مهمل من الخضراوات يحميك من السكتة الدماغية والجلطات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش كفتة في الفرن وبطاطس كروكيت وبودينج الشكولاتة بالبسكويت

في يومه العالمي.. ما لا تعرفه عن سرطان الثدي عند الرجال

شاهد.. "زغروطة" شاكيرا خلال حفل سوبر بول تثير السخرية على مواقع التواصل