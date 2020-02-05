رجائي عطية المرشح لمنصب نقيب المحامين يكشف ملامح برنامجه الانتخابي

قال المحامى والمفكر والمرشح على منصب نقيب المحامين رجائي عطية، إن لديه برنامجا انتخابيا يخدم الجميع ويقوم على جماعية القيادة، وأن أهم ملامحها أن يدير النقابة جميع الأعضاء بالكامل وليس النقيب.





وأضاف المرشح على منصب نقيب المحامين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن هناك برنامجا طموحا ليعطى الحرية لكل محام لإبداء رأيه.





وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن برنامجه يهدف إلى إعادة صياغة التنظيم المالى للنقابة من خلال لوائح جديدة وتفعيل القانون واستعادة دور الجمعية العمومية المسلوب واستعادة النقابات الفرعية لسلطتها التى منحها القانون، إعادة النظرة في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.





وتابع المرشح على منصب نقيب المحامين: "العمل على العلاقات المتوازنة مع السلطات التى يتعامل معها المحامي، العمل على إعادة دورة نقابة المحامين على تنمية القانون فى مصر، وضع آلية حقيقية وفاعلة لا تنقية جداول المحامين، استرداد أصول وممتلكات النقاب ومراجعة مشروعات تحت الإنشاء، وضع أهمية قصوى لمن هو أولى بالرعاية، حق شباب المحامين فى تنميتهم المادية والثقافية والقانونية.





وفى نفس السياق أكد المرشح على منصب نقيب المحامين أن النقابة ليست مكانا لممارسة السياسة، وأشاد رجائي عطية بالدكتور أحمد فتحي سرور.